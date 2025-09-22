Şirket Dizini
Druva
Druva Teknik Yazar Maaşlar

Druva şirketinde in India Teknik Yazar tazminat paketi medyanı year başına ₹2.5M tutarındadır. Druva şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Medyan Paket
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Yıllık toplam
₹2.5M
Seviye
Staff Technical Writer
Temel maaş
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
11 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Druva?

₹13.95M

SSS

Druva şirketindeki in India Teknik Yazar pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹4,497,794 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Druva şirketinde Teknik Yazar rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,534,224 tutarındadır.

