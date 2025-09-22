Şirket Dizini
Druva şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı Staff Software Engineer için year başına ₹2.59M ile Principal Software Engineer için year başına ₹6.68M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹4.59M tutarındadır. Druva şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Kariyer seviyeleri nelerdir Druva?

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Druva in India sits at a yearly total compensation of ₹7,183,110. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Druva for the Yazılım Mühendisi role in India is ₹4,075,959.

