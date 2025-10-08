Dropbox şirketinde in San Francisco Bay Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı IC1 için year başına $175K ile IC5 için year başına $626K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $374K tutarındadır. Dropbox şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
IC1
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Dropbox şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)