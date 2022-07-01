Şirket Dizini
Drawbridge
Drawbridge Maaşlar

Drawbridge şirketinin maaşları alt seviyede Bilgi Teknolojisti (BT) için yıllık $160,800 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $174,125 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Drawbridge. Son güncellenme: 11/19/2025

Bilgi Teknolojisti (BT)
$161K
Yazılım Mühendisi
$174K
SSS

Drawbridge şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $174,125 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Drawbridge şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $167,463 tutarındadır.

