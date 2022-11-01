Şirket Dizini
Draup
Draup Maaşlar

Draup'nin maaş aralığı, alt uçta Muhasebeci için yıllık toplam ücrette $2,289'den üst uçte Yazılım Mühendisi için $21,689'ye kadar değişir. Son güncelleme: 8/18/2025

$160K

Yönetim Danışmanı
Median $9.6K
Yazılım Mühendisi
Median $21.7K
Muhasebeci
$2.3K

İş Analisti
$14.1K
İş Geliştirme
$3.8K
Veri Analisti
$3.8K
İnsan Kaynakları
$3.1K
Pazarlama
$3.8K
Girişim Sermayedarı
$8.1K

Analist

Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Draup'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $21,689 ücretle Yazılım Mühendisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Draup'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $3,798'dır.

