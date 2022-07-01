Şirket Dizini
Drata
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Drata Maaşlar

Drata şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $101,584 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $242,676 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Drata. Son güncellenme: 9/9/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

İnsan Kaynakları
$188K
Pazarlama
$173K
Ürün Tasarımcısı
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Proje Müdürü
$140K
Satış
$102K
Yazılım Mühendisi
$243K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

The highest paying role reported at Drata is Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $242,676. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drata is $156,770.

Öne Çıkan İş İlanları

    Drata için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Google
  • Stripe
  • Square
  • Tesla
  • Flipkart
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar