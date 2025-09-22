Şirket Dizini
Drager
Drager Yazılım Mühendisi Maaşlar

Drager şirketinde in Germany Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına €77.7K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Germany medyanı €86.3K tutarındadır. Drager şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Drager?

Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Drager in Germany sits at a yearly total compensation of €103,578. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drager for the Yazılım Mühendisi role in Germany is €86,313.

