Drager Maaşlar

Drager'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $51,270'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $168,840'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Drager. Son güncelleme: 8/18/2025

$160K

Makine Mühendisi
$123K
Ürün Yöneticisi
$169K
Proje Yöneticisi
$51.3K

Satış
$88.6K
Yazılım Mühendisi
$86.4K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$90.8K
Çözüm Mimarı
$106K
SSS

Drager'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $168,840 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Drager'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $90,847'dır.

