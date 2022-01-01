Şirket Dizini
DraftKings
DraftKings Maaşlar

DraftKings'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $86,028'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $302,625'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. DraftKings. Son güncelleme: 8/18/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
L7 $249K
L6 $303K
Ürün Yöneticisi
L8 $205K
L7 $193K

İş Analisti
Median $112K
Veri Bilimcisi
Median $175K
Veri Analisti
Median $90K
Ürün Tasarımcısı
Median $148K
Veri Bilimi Yöneticisi
$265K
Finansal Analist
$159K
Pazarlama
$124K
Program Yöneticisi
$92.5K
İşe Alım Uzmanı
$86K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

DraftKings'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

The highest paying role reported at DraftKings is Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the L6 level with a yearly total compensation of $302,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DraftKings is $175,000.

