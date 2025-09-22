Şirket Dizini
DP World
DP World Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

DP World şirketinde in India Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ₹8.17M tutarındadır. DP World şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Medyan Paket
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹8.17M
Seviye
-
Temel maaş
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹1.29M
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
12 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir DP World?

₹13.94M

En Son Maaş Başvuruları
SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisliği Müdürü at DP World in India sits at a yearly total compensation of ₹10,812,636. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World for the Yazılım Mühendisliği Müdürü role in India is ₹6,871,484.

