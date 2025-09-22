DP World şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı SDE için year başına ₹2.21M ile Group SDE 2 için year başına ₹4.97M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹4.08M tutarındadır. DP World şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
