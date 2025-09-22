Şirket Dizini
DP World
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
  • Maaşlar
  • Müşteri Hizmetleri Operasyonları

  • Tüm Müşteri Hizmetleri Operasyonları Maaşları

DP World Müşteri Hizmetleri Operasyonları Maaşlar

DP World şirketinde ortalama Müşteri Hizmetleri Operasyonları toplam tazminatı year başına AED 68.9K ile AED 100K arasında değişmektedir. DP World şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Toplam Tazminat

AED 78.1K - AED 90.7K
United Arab Emirates
Yaygın Aralık
Olası Aralık
AED 68.9KAED 78.1KAED 90.7KAED 100K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

AED 588K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir DP World?

SSS

DP World şirketindeki Müşteri Hizmetleri Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam AED 99,959 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
DP World şirketinde Müşteri Hizmetleri Operasyonları rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat AED 68,879 tutarındadır.

