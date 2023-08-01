Şirket Dizini
DP World
DP World Maaşlar

DP World'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri Operasyonları için yıllık toplam ücrette $22,984'den üst uçta Teknik Program Yöneticisi için $108,463'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $77.8K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $78.9K

Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$23K
Veri Analisti
$46.6K
Endüstriyel Tasarımcı
$81.6K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$37.3K
Teknik Program Yöneticisi
$108K
Teknik Yazar
$41.4K
SSS

The highest paying role reported at DP World is Teknik Program Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

