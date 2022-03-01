Şirket Dizini
Dow
Dow Maaşlar

Dow'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $34,354'den üst uçta Finansal Analist için $417,900'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Dow. Son güncelleme: 8/18/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $103K

Araştırma Bilimcisi

Makine Mühendisi
Median $125K

İmalat Mühendisi

Kimya Mühendisi
Median $104K

Araştırma Mühendisi

Veri Bilimcisi
Median $164K
Muhasebeci
$72.6K
Biyomedikal Mühendis
$107K
İş Analisti
$103K
Kurumsal Gelişim
$95.7K
Veri Analisti
$45.3K
Veri Bilimi Yöneticisi
$164K
Elektrik Mühendisi
$111K
Finansal Analist
$418K
Donanım Mühendisi
$130K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$80.4K
Malzeme Mühendisi
$139K
Ürün Tasarımcısı
$34.4K
Ürün Yöneticisi
$279K
Proje Yöneticisi
$116K
Satış
$80.6K
Çözüm Mimarı
$209K
Teknik Program Yöneticisi
$61.1K
SSS

