DoubleVerify
DoubleVerify Maaşlar

DoubleVerify'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $67,609'den üst uçta Teknik Program Yöneticisi için $340,290'ye kadar değişir. Son güncelleme: 8/18/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $208K
Ürün Yöneticisi
Median $170K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $255K

Muhasebeci
$113K
İş Analisti
$67.6K
Veri Analisti
$108K
Veri Bilimcisi
$249K
İnsan Kaynakları
$113K
Ürün Tasarımcısı
$194K
Proje Yöneticisi
$143K
Satış
$136K
Teknik Program Yöneticisi
$340K
UX Araştırmacısı
$111K
SSS

A legmagasabb fizetésű szerep a DoubleVerify-nél a Teknik Program Yöneticisi at the Common Range Average level, évi $340,290 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A DoubleVerify-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $142,722.

