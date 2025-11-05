Şirket Dizini
Dotdash Meredith Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Seattle Area konumunda

Dotdash Meredith şirketinde in Greater Seattle Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $150K tutarındadır. Dotdash Meredith şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
Senior Software Engineer I
New York, NY
Yıllık toplam
$150K
Seviye
S1
Temel maaş
$150K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
8 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

SSS

Dotdash Meredith şirketindeki in Greater Seattle Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $194,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Dotdash Meredith şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Seattle Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $150,125 tutarındadır.

