Dotdash Meredith Yazılım Mühendisi Maaşlar Edmonton Metropolitan Region konumunda

Dotdash Meredith şirketinde in Edmonton Metropolitan Region Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$107K tutarındadır. Dotdash Meredith şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Yıllık toplam
CA$107K
Seviye
Software Engineer 2
Temel maaş
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$5.1K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Dotdash Meredith?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Dotdash Meredith şirketindeki in Edmonton Metropolitan Region Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$190,068 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Dotdash Meredith şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Edmonton Metropolitan Region için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$101,773 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar