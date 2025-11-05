Dotdash Meredith şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer 1 için year başına CA$48.3K ile Software Engineer 2 için year başına CA$113K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$84.5K tutarındadır. Dotdash Meredith şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
