Dotdash Meredith Maaşlar

Dotdash Meredith'nin maaş aralığı, alt uçta Siber Güvenlik Analisti için yıllık toplam ücrette $80,400'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $162,180'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Dotdash Meredith. Son güncelleme: 8/18/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $144K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $145K
Pazarlama
$141K

Pazarlama Operasyonları
$141K
Ürün Tasarımcısı
$162K
Proje Yöneticisi
$126K
Siber Güvenlik Analisti
$80.4K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$123K
SSS

Dotdash Meredith'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $162,180 ücretle Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Dotdash Meredith'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $140,700'dır.

Diğer Kaynaklar