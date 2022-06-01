Şirket Dizini
dormakaba
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

dormakaba Maaşlar

dormakaba'nin maaş aralığı, alt uçta Donanım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $18,526'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $170,056'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. dormakaba. Son güncelleme: 8/17/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Donanım Mühendisi
$18.5K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$147K
Ürün Tasarımcısı
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Yazılım Mühendisi
$89.4K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$170K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

dormakaba'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $170,056 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
dormakaba'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $89,367'dır.

Öne Çıkan İşler

    dormakaba için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Microsoft
  • Apple
  • Stripe
  • Uber
  • Netflix
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar