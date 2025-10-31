Şirket Dizini
DollarDays
DollarDays Müşteri Hizmetleri Maaşlar

DollarDays şirketinde in Canada ortalama Müşteri Hizmetleri toplam tazminatı year başına CA$31.8K ile CA$46.2K arasında değişmektedir. DollarDays şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$36.1K - CA$41.9K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$31.8KCA$36.1KCA$41.9KCA$46.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir DollarDays?

SSS

DollarDays şirketindeki in Canada Müşteri Hizmetleri pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$46,188 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
DollarDays şirketinde Müşteri Hizmetleri rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$31,827 tutarındadır.

