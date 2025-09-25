Şirket Dizini
Dollar Shave Club
Dollar Shave Club Yazılım Mühendisi Maaşlar

Dollar Shave Club şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $138K tutarındadır. Dollar Shave Club şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Medyan Paket
company icon
Dollar Shave Club
Software Engineer
Los Angeles, CA
Yıllık toplam
$138K
Seviye
L3
Temel maaş
$138K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Dollar Shave Club?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
SSS

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Yazılım Mühendisi u Dollar Shave Club in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $180,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Dollar Shave Club za ulogu Yazılım Mühendisi in United States je $138,000.

Diğer Kaynaklar