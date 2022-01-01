Şirket Dizini
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Maaşlar

Dolby Laboratories'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $87,720'den üst uçta İş Operasyonları Yöneticisi için $537,300'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Dolby Laboratories. Son güncelleme: 8/17/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Araştırma Bilimcisi

Ürün Yöneticisi
P3 $208K
P4 $265K
İş Operasyonları Yöneticisi
$537K

İş Geliştirme
$400K
Veri Bilimcisi
$299K
Elektrik Mühendisi
$122K
Finansal Analist
$249K
Donanım Mühendisi
$188K
İnsan Kaynakları
$87.7K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$250K
Pazarlama
$292K
Pazarlama Operasyonları
$381K
Ürün Tasarımcısı
$183K
Proje Yöneticisi
$116K
Satış
$151K
Satış Mühendisi
$208K
Çözüm Mimarı
$138K
Teknik Program Yöneticisi
$152K
Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Dolby Laboratories'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

Dolby Laboratories'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $537,300 ücretle İş Operasyonları Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Dolby Laboratories'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $208,158'dır.

