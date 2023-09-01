Şirket Dizini
Dojo
Dojo Maaşlar

Dojo'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $66,060'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $154,726'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Dojo. Son güncelleme: 8/17/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $129K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $155K
Veri Bilimcisi
$89.8K

Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$66.1K
Ürün Tasarımcısı
$107K
Ürün Yöneticisi
$117K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Dojo'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $154,726 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Dojo'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $111,917'dır.

