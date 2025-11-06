Şirket Dizini
DNV
DNV Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Oslo Region konumunda

DNV şirketinde in Greater Oslo Region Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına NOK 676K tutarındadır. DNV şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Medyan Paket
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Yıllık toplam
NOK 676K
Seviye
L1
Temel maaş
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Prim
NOK 0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir DNV?
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
SSS

DNV şirketindeki in Greater Oslo Region Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NOK 902,220 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
DNV şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Oslo Region için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NOK 675,840 tutarındadır.

