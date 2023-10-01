Şirket Dizini
dLocal
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

dLocal Maaşlar

dLocal şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $16,838 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $103,478 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: dLocal. Son güncellenme: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $81.8K

Backend Yazılım Mühendisi

Muhasebeci
$39.6K
Müşteri Hizmetleri
$16.8K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Veri Bilimci
$80.4K
Bilgi Teknolojisti (BT)
$73.2K
Ürün Müdürü
$45.5K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$97.2K
Çözüm Mimarı
$103K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

dLocal şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $103,478 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
dLocal şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $76,778 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    dLocal için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Databricks
  • Spotify
  • Amazon
  • Coinbase
  • Facebook
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dlocal/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.