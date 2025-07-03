Şirket Dizini
DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci
DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci Maaşlar

DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci şirketinin medyan maaşı Ürün Tasarımcısı için $123,380 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci. Son güncellenme: 11/19/2025

Ürün Tasarımcısı
$123K
SSS

DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $123,380 tazminatla Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $123,380 tutarındadır.

