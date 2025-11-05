Şirket Dizini
Direct Line Group
Direct Line Group Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater London Area konumunda

Direct Line Group şirketinde in Greater London Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına £55K tutarındadır. Direct Line Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£55K
Seviye
L3
Temel maaş
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Prim
£3.1K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Direct Line Group?
+£44.1K
+£67.6K
+£15.2K
+£26.6K
+£16.7K
SSS

Direct Line Group şirketindeki in Greater London Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £72,857 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Direct Line Group şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater London Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £52,891 tutarındadır.

