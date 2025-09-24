Şirket Dizini
Direct Line Group Veri Bilimi Müdürü Maaşlar

Direct Line Group şirketinde in United Kingdom ortalama Veri Bilimi Müdürü toplam tazminatı year başına £120K ile £174K arasında değişmektedir. Direct Line Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£136K - £157K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£120K£136K£157K£174K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

£121K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Kariyer seviyeleri nelerdir Direct Line Group?

SSS

