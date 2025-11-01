Şirket Dizini
Digitech Computer
Digitech Computer Veri Bilimci Maaşlar

Digitech Computer şirketinde in Switzerland ortalama Veri Bilimci toplam tazminatı year başına CHF 132K ile CHF 181K arasında değişmektedir. Digitech Computer şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CHF 142K - CHF 171K
Switzerland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CHF 132KCHF 142KCHF 171KCHF 181K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Digitech Computer?

SSS

Digitech Computer şirketindeki in Switzerland Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 180,594 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Digitech Computer şirketinde Veri Bilimci rolü in Switzerland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 132,332 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar