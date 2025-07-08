Şirket Dizini
Digitaslbi Maaşlar

Digitaslbi şirketinin medyan maaşı Veri Analisti için $187,060 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Digitaslbi. Son güncellenme: 11/23/2025

Veri Analisti
$187K
SSS

Digitaslbi şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $187,060 tazminatla Veri Analisti at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Digitaslbi şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $187,060 tutarındadır.

