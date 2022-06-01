Şirket Dizini
DigitalOnUs
DigitalOnUs Maaşlar

DigitalOnUs şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $58,729 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $80,400 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: DigitalOnUs. Son güncellenme: 11/23/2025

Yazılım Mühendisi
Median $58.7K
Çözüm Mimarı
$80.4K
SSS

DigitalOnUs şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $80,400 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
DigitalOnUs şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $69,564 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

