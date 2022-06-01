DigitalOnUs Maaşlar

DigitalOnUs şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $58,729 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $80,400 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: DigitalOnUs . Son güncellenme: 11/23/2025