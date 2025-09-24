Şirket Dizini
Digital Storm Müşteri Hizmetleri Maaşlar

Digital Storm şirketinde in United States ortalama Müşteri Hizmetleri toplam tazminatı year başına $37.8K ile $51.8K arasında değişmektedir. Digital Storm şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$41K - $48.6K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$37.8K$41K$48.6K$51.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

Digital Storm şirketindeki in United States Müşteri Hizmetleri pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $51,750 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Digital Storm şirketinde Müşteri Hizmetleri rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $37,800 tutarındadır.

