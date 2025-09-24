Şirket Dizini
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Digital Infuzion şirketinde in United States ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına $122K ile $173K arasında değişmektedir. Digital Infuzion şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$138K - $164K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$122K$138K$164K$173K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Digital Infuzion?

SSS

Digital Infuzion şirketindeki in United States Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $172,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Digital Infuzion şirketinde Proje Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $121,500 tutarındadır.

