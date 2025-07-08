Şirket Dizini
Digit Insurance
Digit Insurance Maaşlar

Digit Insurance şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $7,225 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $18,426 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Digit Insurance. Son güncellenme: 11/23/2025

Veri Bilimci
Median $18.4K
Yazılım Mühendisi
$7.2K
SSS

Digit Insurance şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $18,426 tazminatla Veri Bilimci pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Digit Insurance şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $12,825 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

