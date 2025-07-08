Digit Insurance Maaşlar

Digit Insurance şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $7,225 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $18,426 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Digit Insurance . Son güncellenme: 11/23/2025