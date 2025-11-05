Şirket Dizini
Deutsche Telekom şirketinde in Spain Yazılım Mühendisi tazminatı year başına €36.3K ile €80.3K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Spain medyanı €58.6K tutarındadır. Deutsche Telekom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
Deutsche Telekom şirketindeki in Spain Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €80,288 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Deutsche Telekom şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Spain için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €58,633 tutarındadır.

