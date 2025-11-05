Deutsche Telekom şirketinde in Hungary Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına HUF 12.91M ile Senior Software Engineer için year başına HUF 19.6M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Hungary medyanı HUF 12.41M tutarındadır. Deutsche Telekom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
