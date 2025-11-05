Deutsche Telekom şirketinde in Greece Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına €35.6K ile Lead Software Engineer için year başına €26.2K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greece medyanı €29.2K tutarındadır. Deutsche Telekom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
