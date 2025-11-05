Deutsche Telekom şirketinde in Germany Yazılım Mühendisi tazminatı Junior Software Engineer için year başına €41.1K ile Principal Software Engineer için year başına €131K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Germany medyanı €66.5K tutarındadır. Deutsche Telekom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
