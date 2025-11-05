Şirket Dizini
Deutsche Telekom Yazılım Mühendisi Maaşlar Budapest Metropolitan Area konumunda

Deutsche Telekom şirketinde in Budapest Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına HUF 12.6M ile Senior Software Engineer için year başına HUF 19.6M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Budapest Metropolitan Area medyanı HUF 12.41M tutarındadır. Deutsche Telekom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin.

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Deutsche Telekom?

SSS

Deutsche Telekom şirketindeki in Budapest Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam HUF 22,534,265 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Deutsche Telekom şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Budapest Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat HUF 12,796,125 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar