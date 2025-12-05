Şirket Dizini
Descript UX Araştırmacısı Maaşlar

Descript şirketinde in United States ortalama UX Araştırmacısı toplam tazminatı year başına $167K ile $233K arasında değişmektedir. Descript şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$180K - $210K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$167K$180K$210K$233K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Descript?

SSS

Descript şirketindeki in United States UX Araştırmacısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $233,240 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Descript şirketinde UX Araştırmacısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $166,600 tutarındadır.

