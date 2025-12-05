Şirket Dizini
DEPT
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisliği Müdürü

  • Tüm Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşları

DEPT Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

DEPT şirketinde in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $225K tutarındadır. DEPT şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin.

Medyan Paket
company icon
DEPT
VP, Engineering
Boston, MA
Yıllık toplam
$225K
Seviye
L6
Temel maaş
$225K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
6 Yıl
Deneyim yılı
15 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir DEPT?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

DEPT şirketindeki in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $260,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
DEPT şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $225,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

