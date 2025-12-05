Şirket Dizini
DEPT Ürün Tasarımcısı Maaşlar

DEPT şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$106K - $123K
Switzerland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$97.7K$106K$123K$137K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir DEPT?

SSS

DEPT şirketindeki in Switzerland Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 110,957 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
DEPT şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Switzerland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 79,255 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

