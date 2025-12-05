Şirket Dizini
Depop
Depop Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Depop şirketinde in United Kingdom Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına £181K tutarındadır. Depop şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Medyan Paket
company icon
Depop
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
$244K
Seviye
M3
Temel maaş
$143K
Stock (/yr)
$80K
Prim
$21.4K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Depop?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Depop şirketindeki in United Kingdom Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £191,412 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Depop şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £177,572 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

