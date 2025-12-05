Şirket Dizini
DePaul University
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İdari Asistan

  • Tüm İdari Asistan Maaşları

DePaul University İdari Asistan Maaşlar

DePaul University şirketinde in United States ortalama İdari Asistan toplam tazminatı year başına $42K ile $57.5K arasında değişmektedir. DePaul University şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$45.5K - $54K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$42K$45.5K$54K$57.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 2 tane daha İdari Asistan maaş bilgisis için DePaul University kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir DePaul University?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İdari Asistan tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

DePaul University şirketindeki in United States İdari Asistan pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $57,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
DePaul University şirketinde İdari Asistan rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $42,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    DePaul University için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • DoorDash
  • Facebook
  • Microsoft
  • Square
  • Lyft
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/depaul-university/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.