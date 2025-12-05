Şirket Dizini
Department of Veterans Affairs
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Department of Veterans Affairs Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Department of Veterans Affairs şirketinde in United States ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına $133K ile $181K arasında değişmektedir. Department of Veterans Affairs şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$142K - $172K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$133K$142K$172K$181K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Department of Veterans Affairs?

SSS

Department of Veterans Affairs şirketindeki in United States Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $180,881 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Department of Veterans Affairs şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $132,542 tutarındadır.

