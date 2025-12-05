Şirket Dizini
Dentsu
Dentsu Satış Mühendisi Maaşlar

Dentsu şirketinde in Ireland ortalama Satış Mühendisi toplam tazminatı year başına €61K ile €85.2K arasında değişmektedir. Dentsu şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$76.3K - $92.4K
Ireland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$70.4K$76.3K$92.4K$98.4K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Dentsu?

SSS

Dentsu şirketindeki in Ireland Satış Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €85,198 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Dentsu şirketinde Satış Mühendisi rolü in Ireland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €60,961 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

