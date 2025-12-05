Şirket Dizini
Dentsu
Dentsu İş Geliştirme Maaşlar

Dentsu şirketinde in Russia ortalama İş Geliştirme toplam tazminatı year başına RUB 3.51M ile RUB 4.92M arasında değişmektedir. Dentsu şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$49.6K - $57.7K
Russia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$45.9K$49.6K$57.7K$64.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Dentsu?

SSS

Dentsu şirketindeki in Russia İş Geliştirme pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam RUB 4,920,539 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Dentsu şirketinde İş Geliştirme rolü in Russia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat RUB 3,514,671 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

