Dentsu
  • Maaşlar
  • İş Analisti

  • Tüm İş Analisti Maaşları

Dentsu İş Analisti Maaşlar

Dentsu şirketinde in United States İş Analisti tazminatı L1 için year başına $67.5K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $85K tutarındadır. Dentsu şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$67.5K
$67.5K
$0
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Dentsu?

SSS

Dentsu şirketindeki in United States İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $130,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Dentsu şirketinde İş Analisti rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $85,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

