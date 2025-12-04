Şirket Dizini
Denodo
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Denodo Yazılım Mühendisi Maaşlar

Denodo şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına ₹739K ile ₹1.05M arasında değişmektedir. Denodo şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$9.5K - $10.8K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$8.4K$9.5K$10.8K$12K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Denodo?

SSS

Denodo şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,050,254 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Denodo şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹738,738 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

